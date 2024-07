BERLIN (dpa-AFX) - Le ministre-président de Bavière et chef de la CSU, Markus Soder, demande à la Commission européenne de prendre des mesures concrètes pour revenir sur l'interdiction des véhicules à combustion à partir de 2035. "L'interdiction fondamentale des véhicules à combustion doit disparaître. Nous misons sur l'ouverture technologique plutôt que sur l'idéologie", a déclaré Soder au journal Bild am Sonntag. C'était l'une des principales promesses électorales du groupe PPE au Parlement européen et elle doit être tenue.

Outre l'électricité, les e-fuels et l'hydrogène offrent également un grand potentiel pour une mobilité respectueuse du climat. "Les voitures privées pourraient également être alimentées de cette manière à l'avenir. C'est une bonne chose que l'UE bouge enfin dans ce domaine", a déclaré M. Soder.

En mars 2023, les États membres de l'UE et le Parlement européen avaient scellé la fin des voitures neuves équipées de moteurs diesel et essence à partir de 2035. Concrètement, les voitures neuves ne pourront plus émettre de dioxyde de carbone, tel qu'il est produit par la combustion de l'essence et du diesel. Le gouvernement allemand, poussé par le FDP, avait fait en sorte qu'il y ait des exceptions pour les "e-fuels".

Von der Leyen en faveur d'une "approche neutre sur le plan technologique

La présidente réélue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (CDU), a récemment annoncé dans son programme politique pour les cinq prochaines années une initiative en faveur d'exceptions pour les e-fuels. Plus précisément, il y est dit qu'il faut "une approche technologiquement neutre dans laquelle les e-fuels joueront un rôle en modifiant de manière ciblée les règles dans le cadre de la révision prévue". Von der Leyen parle ici de la révision de la décision d'éliminer les véhicules à combustion, déjà prévue pour 2026.

Les détails de cette initiative visant à assouplir la décision d'éliminer les véhicules à moteur thermique dans toute l'UE ne sont pas encore connus. Lors d'une conférence de presse après sa réélection au Parlement européen, Mme von der Leyen n'a pas donné de réponse concrète à la question de savoir si les particuliers pourront encore acheter des voitures à moteur à combustion après 2035. Le président de l'alliance de centre-droit PPE, Manfred Weber (CSU), s'était félicité du fait que la nouvelle Commission allait revoir la question de l'élimination des véhicules à combustion.

La présidente de la Fédération de l'industrie automobile (VDA), Hildegard Müller, a souligné que "pour atteindre les objectifs climatiques fixés, nous avons besoin de toutes les technologies". L'approche ouverte à la technologie promise par la présidente de la Commission von der Leyen doit être mise en œuvre en toute sécurité juridique, y compris en ce qui concerne les véhicules à combustion.

L'e-mobilité apportera une contribution décisive, les carburants renouvelables et synthétiques ainsi que l'hydrogène sont des piliers tout aussi importants, a déclaré Müller. "Pour utiliser toutes les technologies et permettre réellement d'atteindre les objectifs climatiques, Bruxelles doit maintenant présenter une réglementation et créer les infrastructures correspondantes".

Un politicien des Verts : les e-fuels seront toujours un produit de niche

Pour l'ADAC, les e-fuels sont une autre possibilité d'atteindre les objectifs de protection du climat, en plus de la mobilité électrique qui devrait dominer. Il est important de formuler des conditions réalistes pour l'utilisation des e-fuels. Les e-fuels sont particulièrement importants pour les vieux véhicules à combustion.

Les politiciens verts se sont montrés détendus malgré les projets d'assouplissement. "Les e-fuels seront toujours un produit de niche dans le transport routier", avait déclaré Michael Bloss, porte-parole des Verts pour le climat au Parlement européen.

Le président du groupe VW, Oliver Blume, se voit quant à lui conforté dans sa stratégie du "double E". "Nous saluons la voie proposée par l'UE : s'engager clairement en faveur de l'e-mobilité et autoriser les e-fuels en complément. Nous avons également besoin de chaque technologie en Europe", a-t-il déclaré au Bild am Sonntag.

L'avenir appartient à l'e-mobilité, complétée judicieusement par les e-fuels - surtout pour les véhicules existants et les séries comme la Porsche 911. Selon M. Blume, l'électricité et le carburant synthétique font tous deux partie du mot d'ordre sur la voie d'une meilleure protection du climat./sl/DP/he