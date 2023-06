Traton, filiale de VW pour les poids lourds : la norme antipollution Euro 7 nous coûtera un milliard d'euros

BERLIN/MUNICH (dpa-AFX) - Traton, la holding de camions de VW, s'attend à des coûts supplémentaires de plusieurs milliards d'euros pour la norme antipollution Euro 7. "On nous impose des coûts énormes, estimés grossièrement à environ un milliard d'euros dans le groupe, pour investir dans une technologie en voie de disparition, au cas où la loi arriverait telle qu'elle est prévue actuellement, alors que nous sommes à la veille d'une énorme transformation", a déclaré le chef de la marque MAN de Traton, Alexander Vlaskamp, dans une interview au journal "Welt am Sonntag" ("WamS"). "Les règles proposées pour le nettoyage sont définies de manière si stricte que nous avons de facto besoin de plus de carburant et que les oxydes d'azote ne sont malgré tout réduits que de manière marginale", a déclaré le manager. Au lieu de la nouvelle norme antipollution, Vlaskamp a demandé des subventions pour l'achat de nouveaux camions répondant à la norme Euro 6 afin de remplacer les véhicules plus anciens.

Le secteur automobile - tant les constructeurs de voitures que de camions - exerce un fort lobbying contre l'adoption de nouvelles normes européennes en matière d'émissions pour les moteurs à combustion. Les constructeurs s'attendent surtout à des coûts supplémentaires pour se conformer aux règles plus strictes - mais ils estiment que les efforts sont trop importants compte tenu de l'évolution prévisible vers des moteurs électriques et, éventuellement, des piles à combustible non polluants. La Commission européenne estime, quant à elle, que certains polluants, dont les émissions sont déjà réglementées par la norme Euro 6 en vigueur, ne sont pas couverts par les méthodes d'essai prescrites jusqu'à présent.

Il n'y a pas qu'à Bruxelles que l'on se dispute, car certains pays veulent bloquer les nouvelles règles sur les gaz d'échappement. Au sein du gouvernement fédéral aussi, les choses se gâtent. La ministre de l'Environnement Steffi Lemke (Verts) insiste pour que la norme Euro 7 soit mise en place d'ici un an. Son partenaire de coalition, le FDP, s'y oppose. Le ministre des Transports Volker Wissing a récemment parlé d'une erreur consistant à faire supporter des coûts considérables à l'industrie automobile et aux constructeurs de véhicules utilitaires.

En novembre, la Commission européenne avait fait des propositions pour une révision des valeurs limites de polluants comme les oxydes d'azote. Ce qui est également nouveau pour la norme Euro 7 prévue, c'est qu'à l'avenir, les polluants comme les particules fines seront régulés par l'usure des pneus et le freinage. Cela signifie que les voitures électriques et les véhicules à hydrogène seraient également concernés par les règles. Les États de l'UE et le Parlement européen doivent encore négocier le projet et se mettre d'accord sur une ligne commune. Il est actuellement prévu que les règles entrent en vigueur en 2025, et en 2027 pour les camions et les bus.