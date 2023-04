Traton, la holding de camions de VW, envisage de relever ses prévisions - l'action progresse

MUNICH (dpa-AFX) - Traton, la holding de véhicules utilitaires de VW, envisage d'améliorer ses perspectives après un premier trimestre meilleur que prévu. Sur la base de chiffres provisoires, les trois premiers mois ont enregistré "une très forte évolution, nettement supérieure aux attentes du marché", a indiqué la société munichoise avant le week-end. Soutenu par une demande toujours forte et des volumes de production plus élevés, le chiffre d'affaires s'est élevé à 11,2 milliards d'euros. C'est presque un tiers de plus qu'un an auparavant. L'action a nettement progressé lundi après l'ouverture du marché.

Le titre de la holding de camions et de bus du groupe automobile de Wolfsburg, coté au SDax, a gagné 3,9 pour cent à 20,16 euros lundi matin. Le cours avait déjà regagné du terrain en milieu de semaine dernière, lorsque le concurrent suédois Volvo avait convaincu avec ses chiffres et dissipé les craintes d'un ralentissement rapide dans le secteur.

Les ventes de Traton ont augmenté d'environ un quart au premier trimestre pour atteindre 84 600 véhicules. Le résultat d'exploitation corrigé des effets exceptionnels devrait s'élever à 935 millions d'euros, la rentabilité sur chiffre d'affaires correspondante étant attendue par l'entreprise à 8,4 pour cent. Par rapport au premier trimestre de l'année précédente, le groupe aurait ainsi gagné plus de deux fois plus, la marge aurait donc doublé.

La forte amélioration de Scania et de la marque MAN, dont la rentabilité a longtemps été faible, a joué un rôle essentiel dans cette évolution. La marque suédoise de camions et de bus a réalisé une marge ajustée de 13,3 %, contre 5,8 % pour MAN. Les 735 millions d'euros de flux de trésorerie nets attendus incluent 400 millions d'euros provenant de la vente de Scania Financial Services Russie.

En revanche, les prises de commandes ont connu un net recul, puisqu'elles ont chuté de 28 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 68 500 véhicules. Traton a expliqué que, compte tenu de son "très important carnet de commandes", l'entreprise avait continué à faire preuve de retenue dans l'acceptation des commandes.

Un trader s'est félicité de la "forte évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices" au premier trimestre, tout en critiquant le niveau des commandes, qui a déçu. Après des gains initiaux, les investisseurs pourraient donc bien passer à la caisse en cours de séance. Avec une hausse d'environ 43% en 2023, les titres Traton font partie des favoris de l'indice SDax des petites valeurs. L'analyste Himanshu Agarwal de la société d'investissement Jefferies a également salué l'évolution des bénéfices. Il a toutefois souligné que les commandes étaient étonnamment faibles.

D'éventuelles modifications des prévisions annuelles seront annoncées lors de la publication des résultats trimestriels détaillés le 2 mai.