Umwelthilfe gagne un procès contre KBA à propos des fenêtres thermiques dans les voitures

L'association allemande d'aide à l'environnement (DUH) a obtenu gain de cause dans le litige qui l'opposait à l'Office fédéral de l'automobile (KBA) concernant les dispositifs d'invalidation des systèmes de contrôle des émissions des véhicules diesel. L'organisation environnementale avait poursuivi le KBA devant le tribunal administratif de Schleswig, car elle estime que les "fenêtres thermiques" ne sont pas autorisées et que les dispositifs d'invalidation autorisés a posteriori par le KBA doivent être retirés. Le constructeur automobile Volkswagen était partie prenante dans le procès. Le juge en chef a déclaré lors de l'énoncé du jugement lundi que la plainte avait été acceptée pour l'essentiel. Les fenêtres thermiques, dans la mesure où elles ont été autorisées, sont inadmissibles. La décision a été précédée d'une audience de plusieurs heures.

Le jugement n'est pas encore définitif. Outre l'appel, un pourvoi en cassation a été autorisé. Dans certaines conditions, un recours incident permet de passer outre l'instance d'appel et de saisir directement la Cour administrative fédérale.

Après le jugement, Volkswagen AG a souligné que "jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, il n'y a pas de risque d'immobilisation des véhicules par les autorités ni de mise à niveau du matériel en raison de la fenêtre thermique". De même, selon l'entreprise, les plaintes de droit civil "fondées sur une prétendue demande de dommages et intérêts en raison de la présence d'une fenêtre thermique resteront vaines, comme c'était le cas jusqu'à présent".

Les écologistes et les constructeurs automobiles se disputent depuis des années au sujet des fenêtres thermiques. Ce logiciel réduit l'épuration des gaz d'échappement, par exemple à des températures plus basses, de sorte que les voitures émettent alors plus de polluants. Le cas concret concerne certaines versions diesel de la VW Golf, approuvées par la KBA en 2008 et 2009. En 2016, le KBA a ensuite approuvé la recirculation des gaz d'échappement en fonction de la température dans les mises à jour logicielles.

Ces dernières années, les constructeurs automobiles ont souvent fait valoir que les dispositifs d'invalidation étaient nécessaires pour protéger le moteur. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les fenêtres thermiques ne sont autorisées que dans des conditions très strictes, par exemple lorsque des dangers concrets doivent être évités. Les juges de Schleswig ont estimé que ce n'était pas le cas dans l'affaire en question. Les dommages potentiels décrits étaient des scénarios "du pire".

Après l'annonce du jugement, Volkswagen a fait savoir qu'elle attendait les motifs écrits de la décision du tribunal et qu'elle les examinerait soigneusement. Il sera alors décidé des mesures à prendre. "Notre évaluation reste inchangée : La recirculation des gaz d'échappement en fonction de la température dans les véhicules concernés ici protège contre les risques immédiats pour le moteur sous forme de dommages ou d'accident. Ceux-ci sont d'une gravité telle qu'ils peuvent constituer un danger concret lors de l'utilisation du véhicule". Du point de vue du constructeur, il aurait été irresponsable de mettre sur le marché des véhicules présentant de tels risques. "Cette évaluation technique et réglementaire a également toujours été partagée et confirmée par le KBA en tant qu'autorité de surveillance du marché et d'approbation".

Le directeur fédéral de la DUH, Jürgen Resch, s'est dit "très satisfait et heureux de ce jugement". Il regrette cependant qu'il ait fallu sept ans pour obtenir une clarification. Il faut maintenant que le ministre fédéral des Transports, Volker Wissing (FDP), agisse rapidement. M. Resch demande au ministre, en tant que premier responsable du KBA, de "veiller à ce que les quelque dix millions de diesels frauduleux qui circulent encore sur les routes allemandes soient soit immobilisés, soit mis aux normes aux frais du constructeur". La procédure actuellement en cours est l'une des 120 procédures engagées par la DUH dans cette affaire /gyd/DP/ngu.