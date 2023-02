Un 'jugement scandaleux' pour inciter à la réforme ? - Arrêt de la BGH sur les comités d'entreprise de VW

WOLFSBURG/LEIPZIG (dpa-AFX) - L'acquittement de quatre anciens responsables des ressources humaines de VW par la Cour fédérale de justice (BGH) va probablement obliger le groupe à revoir sa politique de rémunération des comités d'entreprise - et pourrait avoir des conséquences bien au-delà de cette affaire. " Volkswagen AG a pris connaissance des motifs du jugement", a-t-on appris vendredi à Wolfsburg. "L'entreprise prendra en compte les conclusions concernant le critère de la rémunération du comité d'entreprise". Auparavant, la Cour fédérale de justice avait publié les détails de sa décision de début janvier.

Selon cette décision, les suppositions "hypothétiques" sur l'évolution de la carrière d'un membre du comité d'entreprise ne peuvent pas constituer à elles seules un critère de rémunération. En fait, seule la comparaison avec des collègues qui occupent des postes similaires au début de leur mandat au sein de la représentation du personnel est autorisée pour déterminer le salaire.

La décision du juge pourrait également avoir des conséquences sur la rémunération des délégués du personnel dans de nombreuses autres entreprises allemandes. En effet, l'interprétation de la plus haute juridiction pénale sur ce point entre notamment en conflit avec plusieurs décisions antérieures des tribunaux du travail. De plus, les dispositions de la loi sur l'organisation des entreprises sont considérées comme floues par de nombreux juristes.

Dans ce cas précis, il s'agissait de savoir si les responsables de VW avaient approuvé des salaires et des primes excessivement élevés pour les représentants du personnel entre 2011 et 2016. L'ancien président du comité d'entreprise, Bernd Osterloh, a ainsi touché plus de 700 000 euros certaines années. Cette question, déjà compliquée du point de vue du droit du travail, avait donné lieu à un procès pénal retentissant au tribunal de Brunswick en 2021.

Le parquet a porté plainte pour abus de confiance, car des rémunérations excessives auraient réduit les bénéfices et donc les impôts sur les bénéfices. Le tribunal de grande instance n'a pas reconnu de violation intentionnelle des obligations et a acquitté les hommes - ce que la Cour fédérale de justice a cependant annulé.

Selon des sources internes, si les carrières professionnelles, y compris les tâches de gestion, ne peuvent plus servir de base à la classification salariale, les comités d'entreprise bien rémunérés ne seront pas les seuls à devoir s'attendre à des réductions. La rémunération conventionnelle devrait également être en partie modifiée. Et cela créerait également des incertitudes ailleurs.

"Cette décision peut avoir des répercussions importantes sur la cogestion dans l'entreprise en République fédérale et donc sur la compétitivité de l'ensemble du site économique allemand", estime Volkswagen. On espère "un établissement rapide de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de la fiabilité pour tous".

Selon des sources proches du groupe, un nombre élevé de membres du comité d'entreprise de VW AG est concerné par l'interprétation stricte de la Cour fédérale de justice, et ce pour tous les niveaux de salaire. Des changements sont inévitables. Un groupe de travail s'était déjà préparé à la justification et avait mené des discussions avec les comités d'entreprise.

Les représentants du personnel eux-mêmes ont parlé d'un "jugement scandaleux qui équivaut à une attaque frontale contre la cogestion à l'échelle nationale". Avec sa lecture, la Cour fédérale de justice "balaie une pratique de plusieurs années de la Cour fédérale du travail. En conséquence, le droit du travail autorise désormais ce qui est parallèlement interdit par le droit pénal. Il va de soi que les membres du comité d'entreprise concernés se défendront par tous les moyens juridiques contre cette décision de la BGH". L'entreprise a indiqué que des actions en justice concernant la rémunération sont en cours devant les tribunaux du travail - ce qui rend la situation encore plus confuse.

La simple perspective d'obtenir des responsabilités plus importantes peut-elle être un facteur déterminant le salaire des comités d'entreprise ? Il est vrai qu'ils ne doivent pas être désavantagés ou favorisés par rapport à d'autres collègues une fois qu'ils ont commencé leur rôle "bénévole". Mais la Cour fédérale de justice exige un critère strict : "Celui-ci interdit de se baser sur l'évolution hypothétique du salaire du comité d'entreprise dans le cadre d'une carrière spéciale. Seules sont comparables les personnes qui, au moment de leur prise de fonction, exerçaient des activités similaires, pour l'essentiel de même qualification, et qui avaient pour cela les mêmes qualifications professionnelles et personnelles que le comité d'entreprise".

En coulisses, les têtes commencent à fumer. Chez les syndicalistes, le point de vue des juges suscite déjà une franche incompréhension. "L'incertitude n'a pas diminué avec le jugement", a déclaré la DGB. "Il appartient désormais au législateur de remédier rapidement à cette situation". Le syndicat IG Metall craint un approfondissement du "fossé entre l'évaluation en droit du travail d'une rémunération appropriée du comité d'entreprise et celle, différente, en droit pénal".

Un problème central, même au-delà de Volkswagen : la loi sur l'organisation des entreprises, qui régit en principe la rémunération des représentants du personnel, date des années 1970. Selon cette loi, il est nécessaire d'estimer le niveau de carrière d'une personne qui occuperait aujourd'hui un poste de direction similaire. Or, il manque souvent des directives claires sur les groupes de comparaison.

Les tentatives de réforme sont restées lettre morte jusqu'à présent. IG Metall estime qu'il est urgent d'agir. "Le gouvernement des feux de signalisation doit maintenant légiférer de manière claire et nette : Les qualifications et l'expérience requises par le poste occupé, ainsi que les responsabilités assumées, constituent le bon critère de rémunération des comités d'entreprise", exige-t-il - "comme pour tous les autres groupes de salariés".

La chambre pénale de Brunswick, qui récupère l'affaire, sera-t-elle influencée par de tels appels ? Indépendamment de la question de fond, les juges fédéraux ont déjà indiqué à leurs collègues de Basse-Saxe qu'ils souhaitaient également que l'évaluation de l'absence de violation intentionnelle des obligations soit examinée de manière approfondie. Ainsi, les bonus ont été "complètement ignorés", bien qu'ils aient fait grimper les revenus à des sommes annuelles à six chiffres. "Ces versements exceptionnels pour les salariés peuvent constituer un indice important de l'intentionnalité".