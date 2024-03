HANOVRE (dpa-AFX) - La petite voiture Up de VW est touchée, tout comme le transporteur T6.1 et les voitures à combustion Porsche Macan, Cayman et Boxster : en raison des règles européennes plus strictes en matière de cybersécurité automobile, qui entreront en vigueur en juillet, ils disparaîtront du marché, en partie sans successeur direct. La plupart d'entre elles ne peuvent déjà plus être commandées.

"Pour le marché allemand, toutes les Up sont déjà produites et livrées au commerce", explique une porte-parole de VW. Dans les autres pays de l'UE, la livraison des derniers véhicules se poursuivra jusqu'au milieu de l'année. Ensuite, ce sera également terminé. La petite voiture populaire n'est plus produite depuis novembre. Chez VW Véhicules utilitaires à Hanovre, on dit aussi : "Le T6.1 ne peut plus être commandé". Certes, la production y est encore en cours. Mais tous les véhicules qui peuvent être construits jusqu'à fin juin ont déjà trouvé preneur, explique une porte-parole. "Nous sommes en rupture de stock".

Période de grâce uniquement pour les camping-cars

La raison de cette coupe sévère : pour échapper aux nouvelles règles de cybersécurité qui entreront en vigueur le 7 juillet, les voitures doivent non seulement être produites et livrées, mais aussi immatriculées avant la date limite. Cela ne me laisse aucune marge de manœuvre, explique-t-on à Hanovre. Il n'y a que pour la version camping-car T6.1 California qu'il est encore possible de passer commande. Car pour les camping-cars, les nouvelles règles ne s'appliqueront qu'à partir du 1er septembre.

Le fait que ce soient surtout les anciens modèles, comme la Up construite depuis 2011 ou le T6.1 encore basé sur le T5 de 2003, qui soient touchés s'explique par les efforts importants que les constructeurs devraient fournir pour rendre les véhicules conformes aux nouvelles prescriptions. "Nous devrions sinon y intégrer encore une fois une toute nouvelle architecture électronique", explique le chef de la marque VW Thomas Schäfer. "Ce serait tout simplement trop cher". C'est pourquoi il a été décidé d'arrêter la petite voiture Up, très appréciée, sans successeur direct. "Malheureusement", ajoute Schäfer. Car le modèle d'entrée de gamme est toujours aussi demandé.

La mise à niveau coûterait des millions

En effet, les efforts que les constructeurs devraient fournir sont énormes, explique Stefan Bratzel du Center of Automotive Management (CAM) de Bergisch Gladbach. Les coûts se chiffreraient en millions par véhicule. Pour les modèles nouvellement développés, les règles plus strictes sont déjà en vigueur depuis mi-2022, pour les anciens modèles, il y avait une période de grâce de deux ans qui arrive maintenant à échéance. Les constructeurs devront ensuite prouver qu'un système de gestion certifié a été mis en place dès le développement des véhicules pour lutter contre les attaques de pirates, et ce non seulement chez le constructeur lui-même, mais aussi chez les fournisseurs. Selon l'expert automobile, c'est particulièrement difficile à faire a posteriori pour les très anciens modèles. Les constructeurs préféreraient donc s'épargner cette dépense.

Volkswagen Véhicules utilitaires (VWN) a le cœur lourd en disant adieu au T6.1, qui était jusqu'à présent le modèle le plus vendu de la marque. "Nous aurions certainement pu continuer à vendre cette voiture pendant dix ans", explique le directeur de la marque Carsten Intra. Mais avec les nouvelles règles de l'UE, ce n'est pas possible. Contrairement à la Up, il devrait au moins y avoir un successeur, mais pas sans transition et plus de Hanovre : le nouveau Transporter, que VWN a développé en collaboration avec Ford et fait également construire là-bas, ne sera dévoilé qu'en septembre.

Porsche ne construit plus le Macan thermique que pour l'exportation

Chez Porsche, les carnets de commande pour les versions thermiques du Macan, du Boxster et du Cayman sont également fermés. Les modèles continueront toutefois à être produits à Leipzig et Osnabrück, mais uniquement pour l'exportation. En Allemagne, le Macan n'existera plus que dans sa nouvelle génération tout électrique, qui vient d'être présentée. Porsche a dû abandonner le projet de proposer les deux modèles en parallèle pendant un certain temps en Allemagne, après que le lancement du Macan électrique ait été retardé de deux ans en raison de problèmes de logiciel. En 2025, les successeurs entièrement électriques des Boxster et Cayman devraient également être lancés.

D'autres constructeurs retirent également d'anciens modèles de leur gamme peu avant la date butoir : Audi a arrêté la production du coupé sport TT fin 2023 et a fermé les carnets de commande de la voiture de sport R8. Mercedes-Benz arrête fin mars la production de l'ancienne Smart EQ Fortwo à deux places, qui était jusqu'à présent restée au programme parallèlement à son successeur, la Smart #1. Renault fait ses adieux à la Zoe, son ancêtre électrique. Mais tous trois assurent que cela n'a rien à voir avec les nouvelles règles en matière de cybersécurité. Les modèles ont tout simplement atteint la fin de leur cycle de vie. Toutefois, ajoute un porte-parole d'Audi, la dernière R8 sera livrée à la mi-juin afin qu'elle puisse être immatriculée avant la date limite de juillet. Le modèle n'aurait donc de toute façon pas eu d'avenir./fjo/DP/zb