Un tribunal se penche sur une plainte contre KBA concernant les vitres thermiques des voitures

L'association allemande de protection de l'environnement (Deutsche Umwelthilfe) a déposé une plainte contre l'Office fédéral de l'automobile (Kraftfahrt-Bundesamt) concernant les dispositifs d'invalidation des moteurs diesel. L'affaire concerne les fenêtres thermiques des versions diesel de la VW Golf, homologuées en 2008 et 2009. Ces fenêtres thermiques font l'objet d'un débat depuis des années. Ces logiciels de recirculation des gaz d'échappement en fonction de la température réduisent la purification des gaz d'échappement à des températures plus basses, de sorte que les voitures émettent plus de polluants par temps froid.

Selon Volkswagen, la réduction de la recirculation des gaz d'échappement, en particulier à basse température, est nécessaire pour des raisons de protection du moteur. Le KBA avait donné les autorisations pour une telle mise à jour logicielle a posteriori. Le KBA et VW ont demandé le rejet de la plainte.

La Cour de justice européenne avait décidé en novembre qu'un dispositif d'invalidation tel que les fenêtres thermiques ne pouvait être autorisé que s'il était nécessaire pour éviter un risque grave pour le moteur ainsi que pour le fonctionnement sûr du véhicule. Le tribunal doit maintenant décider si ces conditions sont remplies.

Selon l'association Umwelthilfe, ce procès est le modèle central d'une série d'autres litiges avec le KBA dans des cas similaires./gyd/DP/ngu