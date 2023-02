Une plainte contre le KBA concernant les fenêtres thermiques des voitures est en cours d'examen

L'association de défense de l'environnement Deutsche Umwelthilfe (DUH) a déposé une plainte contre l'Office fédéral de l'automobile (Kraftfahrt-Bundesamt). L'affaire concerne l'utilisation de fenêtres thermiques dans les véhicules diesel (Euro 5) de Volkswagen. Ces fenêtres thermiques font l'objet d'un débat entre les écologistes et les constructeurs automobiles depuis des années. Le logiciel réduit la purification des gaz d'échappement lorsque les températures sont plus fraîches, de sorte que les voitures émettent plus de polluants par temps froid.

Le tribunal administratif avait auparavant posé plusieurs questions à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur ce sujet. La CJCE avait décidé en novembre que la DUH avait le droit d'agir en justice. En outre, les juges de la CJCE avaient alors précisé leur position restrictive sur les fenêtres thermiques. Selon eux, les dispositifs d'invalidation tels que les fenêtres thermiques ne peuvent être autorisés que s'ils sont nécessaires pour éviter un risque grave pour le moteur et le fonctionnement sûr du véhicule. Les juges de Schleswig doivent maintenant décider si ces conditions sont remplies dans un cas concret.

Selon la DUH, ce procès est le modèle central d'une série d'autres litiges opposant la DUH à la KBA.