WOLFSBURG (dpa-AFX) - La fête des fans de la sportive VW Golf GTI a attiré des milliers de personnes à Wolfsburg ce week-end. La scène ne s'est pas réunie comme pendant de nombreuses années au Worthersee autrichien, mais directement à l'usine principale de VW pour admirer des Golf, Polo et Scirocco tunées. Pour finir, environ 200 véhicules ont défilé dimanche dans un cortège de voitures à travers le site de l'usine VW.

Selon les organisateurs, environ 15.000 visiteurs ont assisté à cette première rencontre de trois jours en Basse-Saxe. Auparavant, VW avait prévu d'accueillir jusqu'à 35.000 visiteurs. "Nous sommes satisfaits de la façon dont cela a été accueilli la première fois", a déclaré une porte-parole.

Au Worthersee, où les rencontres GTI se réunissaient chaque année depuis 1982, jusqu'à 200.000 visiteurs étaient parfois venus, notamment pour faire la fête. La commune de Worth am See a fini par en avoir assez : en 2023, elle a annoncé la fin de la rencontre après plus de 40 ans. L'événement avait atteint les limites de sa capacité de charge et ne correspondait plus à la recherche de durabilité. VW a transféré la rencontre à Wolfsburg et l'a rebaptisée GTI-Fanfest.

Programme pour enfants parmi les voitures tunées

Selon les organisateurs, environ 1 500 personnes sont venues dans leur propre GTI et ont présenté leurs voitures, parfois fortement tunées et transformées individuellement. 700 places de stationnement étaient réservées à cet effet sur le parking situé directement devant la Volkswagen Arena. S'y ajoutaient 65 véhicules issus du fonds VW, dont de nombreuses voitures de rallye, des études et des modèles uniques. Outre les passionnés de GTI avec des véhicules tunés, VW voulait également attirer les familles avec des enfants en leur proposant un baby-foot et des sauts à l'élastique sur trampoline.

En raison des critiques sur le manque de durabilité, VW a montré, en plus des GTI classiques à combustion, les modèles GTX sportifs de ses voitures électriques et l'étude "ID. GTI Concept" pour une première GTI électrique qui, selon des informations antérieures, pourrait être produite en série en 2027.

Wolfsburg espère obtenir un contrat permanent

Ces dernières années, VW avait déjà invité à trois reprises des rencontres GTI à Wolfsburg, mais à l'époque en bien plus petit comité et généralement en plus du Worthersee, et non en remplacement. Aujourd'hui, la ville de Wolfsburg espère faire venir le rassemblement de manière permanente en Basse-Saxe. "C'est une chance énorme pour la ville", a déclaré le maire Dennis Weilmann (CDU).

La rencontre a été assombrie par un incident survenu samedi soir : une bagarre a éclaté entre un visiteur et un agent de sécurité, au cours de laquelle ils se sont mutuellement blessés, selon la police./fjo/DP/men