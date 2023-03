VW augmente ses investissements dans les moteurs électriques et le numérique - l'action baisse

BERLIN/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Le groupe Volkswagen va consacrer une part encore plus importante de son budget d'investissement à la technologie des voitures électriques et à la numérisation au cours des cinq prochaines années. Au total, environ 180 milliards d'euros seront investis entre 2023 et 2027, a annoncé le groupe de la Dax mardi à Berlin. Environ 68% de cette somme, soit plus des deux tiers, seront consacrés à l'électrification et à la mise en réseau numérique. Lors de la précédente grande phase de planification sur cinq ans (2022-2026), VW avait estimé que les technologies d'avenir représenteraient environ 56% du budget total d'investissement de 159 milliards d'euros.

L'action préférentielle VW a perdu 3,2 pour cent à 126,22 euros après l'ouverture du marché en fin de matinée sur le Dax. Daniel Roeska, analyste chez Bernstein, a critiqué l'augmentation des investissements. Avec ce plan, le montant annuel des investissements passe en moyenne de 32 à 36 milliards d'euros, alors que le marché ne s'attendait qu'à environ 26 milliards d'euros. Cela devrait inquiéter les investisseurs. En effet, VW pourrait subir une forte pression sur sa trésorerie disponible.

Philippe Houchois, de la société d'investissement Jefferies, a qualifié de "faibles" les chiffres détaillés du groupe VW déjà connus. Les marques de volume du groupe, dont la marque principale est VW Pkw, ont réalisé au quatrième trimestre nettement moins de bénéfices que prévu dans leurs activités quotidiennes, écrit l'expert du secteur.

Au cours des cinq prochaines années, le groupe VW devrait consacrer beaucoup d'argent à la construction d'usines de cellules de batteries et à la sécurisation des matières premières de sa filiale PowerCo. Jusqu'à 15 milliards d'euros sont prévus à cet effet. D'ici 2030, PowerCo devrait réaliser un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards d'euros. Par ailleurs, la firme de Wolfsburg veut jouer un rôle plus important sur le marché nord-américain et renforcer en Chine les efforts autour de la numérisation dans l'automobile. Sur son marché le plus important, VW a souvent eu du mal à répondre aux attentes des jeunes clients chinois en matière de connectivité automobile ces dernières années.

En outre, VW doit encore injecter de l'argent dans le développement de la dernière génération de moteurs à combustion. Le pic des investissements devrait être atteint en 2025 et diminuer ensuite régulièrement, a déclaré Oliver Blume, président du groupe VW, lors de la conférence de presse. En 2025, un véhicule sur cinq vendus par le groupe dans le monde devrait être équipé d'une propulsion purement électrique. M. Blume a fixé un objectif de 10 % pour 2023, contre 7 % l'an dernier./men/tav/mis