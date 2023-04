VW : bond de 23,9% des ventes en mars, +7,5% au 1er trimestre

Les ventes du groupe Volkswagen ont bondi de 23,9% au mois de mars, à la faveur d'une spectaculaire reprise de la demande en Europe, a annoncé le constructeur automobile vendredi soir.



VW a livré 812.100 véhicules le mois dernier, contre 655.500 un an plus tôt, ce qui porte à 2,04 millions le total de ses ventes au premier trimestre, soit une hausse de 7,5%, précise le géant allemand.



Les ventes de la marque Volkswagen, qui représentent près de la moitié des livraisons du groupe, ont progressé de 19,9% sur le premier trimestre pour atteindre 393.700 unités.



Dans le détail, ce sont celles de l'ensemble Seat/Cupra qui ont été les plus dynamiques sur le trimestre, avec un bond de 52,1% à 53.700 véhicules.



La filiale de poids lourds et de camions, Traton, a également connu un premier trimestre faste avec 33.800 livraisons contre 26.100 au premier trimestre 2022, soit une hausse de 29,5%.



Au niveau géographique, les livraisons trimestrielles à la Chine n'ont progressé que de 12%, alors que celles en Europe ont grimpé de 33%, ce qui permet au Vieux Continent de redevenir le premier marché du groupe.



Le titre VW progressait de 0,6% lundi à la Bourse de Francfort après la parution de ces chiffres alors que le DAX avançait de 0,1% et que l'indice regroupant les valeurs automobiles européennes cédait 0,4%.



