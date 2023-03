VW construit une usine de cellules de batteries au Canada - en attente d'une décision européenne

(nouveau : formulation simplifiée pour la fonction de Schmall, cadre de VW)

Le groupe VW va construire sa prochaine usine de production de cellules de batteries pour voitures électriques au Canada. La première usine de ce type de la division interne Powerco est prévue en dehors de l'Europe, à St. Thomas dans la province de l'Ontario, a annoncé l'entreprise lundi. "C'est un grand pas pour Volkswagen. Félicitations au Canada", a déclaré Thomas Schmall, directeur technique de VW, à Salzgitter. L'entreprise y a exposé l'état de ses projets. En revanche, VW veut prendre son temps avant de décider du lieu d'implantation de la quatrième usine de cellules européenne, après le nord de la Suède, Salzgitter et Valence en Espagne.

Thomas - situé à mi-chemin entre la métropole canadienne de Toronto et la ville automobile américaine de Détroit - devrait débuter sa production en 2027. Plus récemment, Volkswagen a annoncé la construction d'une usine pour sa nouvelle marque de pick-up Scout dans l'État de Caroline du Sud. "Avec les décisions prises pour la production de cellules au Canada et pour le site Scout, nous accélérons la mise en œuvre de notre stratégie nord-américaine", a déclaré Oliver Blume, président du groupe.

En Europe, VW prévoit dans un premier temps un total de six usines pour ses propres cellules de batteries de véhicules électriques, notamment pour être moins dépendant des fournisseurs asiatiques. La moitié d'entre elles ont déjà été concrètement décidées. "Nos trois usines en Europe sont maintenant fixées jusqu'en 2028", a déclaré Schmall. Mais la préparation de nouveaux sites prend des années. De plus, certaines conditions économiques sont incertaines. "Pourquoi devrions-nous nous dépêcher de décider de la prochaine (usine) dans le contexte que nous connaissons actuellement ? Cela n'a pas de sens de prendre une décision rapide".

Selon lui, il ne faut pas s'attendre à des détails sur le prochain site européen avant 2025 au plus tôt. Les pays d'Europe de l'Est, mais aussi d'autres candidats potentiels en Frise orientale ou en Saxe, entre autres, espèrent obtenir le contrat.

Lors d'une visite du chancelier allemand Olaf Scholz au Canada, le pays a été évoqué pour l'Amérique du Nord, car VW veut également y participer à des projets d'extraction de matières premières pour batteries. Dans un premier temps, M. Schmall avait indiqué lundi que la décision d'implantation d'une usine de cellules était "en cours de finalisation". D'ici 2030, la demande en énergie électrique pour les cellules de batterie des voitures électriques en Amérique du Nord est estimée entre 60 et 100 gigawattheures.

Au Mexique, le plus grand groupe automobile européen a également des projets. Ainsi, les usines de Puebla et Silao seront agrandies afin d'assembler des voitures électriques et "éventuellement des composants tels que des moteurs électriques" au cours de la seconde moitié de la décennie. L'usine américaine de Chattanooga (Tennessee) produira bientôt l'ID.4.