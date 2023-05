VW et Audi acceptent un accord de principe de 85 millions de dollars avec le Texas - État

M. Paxton a indiqué que l'accord stipule que les constructeurs automobiles allemands doivent payer une amende civile de 85 millions de dollars pour leurs actions illégales. Au début du mois, la Cour suprême du Texas a décidé que le procès environnemental intenté par l'État contre Volkswagen et Audi pouvait se poursuivre. Volkswagen, qui n'a pas fait de commentaire immédiat jeudi, a déjà réglé les poursuites engagées aux États-Unis à la suite du scandale des émissions polluantes pour plus de 20 milliards de dollars, mais cela ne l'a pas protégé de la responsabilité des collectivités locales et des États, ont jugé les tribunaux précédemment.