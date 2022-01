VW et Bosch envisagent une coentreprise pour équiper les gigafactories - rapport

Volkswagen et l'équipementier automobile Bosch envisagent de créer une coentreprise pour construire les machines destinées à équiper les usines de cellules de batteries de Volkswagen, a rapporté lundi le magazine mensuel allemand Manager, citant des sources anonymes.

Les détails du partenariat n'ont pas encore été déterminés, mais Thomas Schmall, membre du conseil d'administration de Volkswagen, et Rolf Najork, directeur de la production et de la technologie de Bosch, ont signé un protocole d'accord à ce sujet lundi, selon le magazine.

La coentreprise livrera en Europe et éventuellement ailleurs, et démarrera au cours du second semestre de l'année, selon l'article.

Volkswagen et Bosch n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter, et ont refusé de commenter le magazine. (Reportage de Victoria Waldersee, édition d'Emma Thomasson)