VW fait tourner des parties de son propre système d'exploitation dans de nouveaux véhicules

WOLFSBURG/INGOLSTADT (dpa-AFX) - Certains éléments du système d'exploitation automobile de Volkswagen, qui a pris du retard, sont déjà utilisés dans certains nouveaux modèles du groupe. "Nous avons déjà quelques éléments de ce qui deviendra VW.OS dans les lancements actuels de véhicules pour la nouvelle génération de modèles Audi et Porsche", a déclaré Thomas Fleischmann, responsable d'une équipe de logiciels pour le système ainsi nommé. "Nous intégrons déjà de tels éléments dans la nouvelle architecture premium 1.2". Il s'agit par exemple de composants pour les mises à jour de programmes, d'interfaces cloud ou de fonctions de diagnostic technique de base. "Il ne s'agit bien sûr pas encore d'un système complet", a souligné Fleischmann.

Le développement de logiciels automobiles créés en interne à grande échelle est un domaine d'avenir central chez VW. La division compétente, Cariad, a dû faire face à des problèmes de démarrage, le sujet s'avérant beaucoup plus complexe qu'initialement prévu. L'objectif à long terme d'un système "évolutif" sur différents niveaux d'équipement pour toutes les voitures du plus grand groupe automobile européen est encore loin d'être atteint.

L'ancien président du groupe VW, Herbert Diess, qui a quitté ses fonctions le 1er septembre, avait prévu de lancer un système modulaire de base pour des véhicules électriques entièrement numérisés ("Scalable Systems Platform" /SSP) à partir de 2026. Cependant, les retards et les difficultés de coordination rencontrés lors des étapes de développement précédentes ont suscité un mécontentement croissant, notamment de la part des filiales influentes Porsche et Audi, qui ont exigé que leurs clients haut de gamme bénéficient rapidement de nouveaux systèmes dans leur voiture.

Les constructeurs de Stuttgart et d'Ingolstadt ont demandé à plusieurs reprises de ne pas attendre la finalisation de la toute nouvelle version 2.0 du programme. Leur logiciel est donc maintenant poursuivi sous la forme de la version 1.2, tout d'abord en parallèle avec le concept inter-marques. "Actuellement, nous avons déjà un produit avec des fonctionnalités de base pour la plate-forme unifiée 2.0 et nous continuons à développer ce système global", a expliqué Fleischmann. "Mais il existe des composants sélectionnés qui peuvent déjà être utilisés de manière judicieuse dans une architecture 1.1 ou 1.2 et qui y apporteront des améliorations. Nous continuons à travailler pour étendre la couverture à l'ensemble de l'architecture du véhicule et à tous les calculateurs."/jap/DP/he