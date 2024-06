WOLFSBURG (dpa-AFX) - Le ministre-président Stephan Weil a salué la Golf de VW comme un facteur économique important pour l'ensemble du Land à l'occasion de son 50e anniversaire. "La Golf est plus qu'une voiture, c'est un culte", a déclaré le politicien SPD lundi lors de la cérémonie à l'usine mère de Wolfsburg devant quelque 120 invités. "Depuis 1974, la Golf a largement contribué à la stabilité et à la croissance de Volkswagen et de l'économie de la Basse-Saxe". Le Land est le deuxième actionnaire du constructeur automobile, avec 20 pour cent, et Weil lui-même fait partie du conseil de surveillance et de sa présidence.

Le 29 mars 1974, la toute première Golf I est sortie des chaînes de production de Wolfsburg. Pour VW, elle marquait l'abandon de la Coccinelle construite jusqu'alors. Depuis, la voiture compacte, qui a donné son nom à toute une catégorie de véhicules, en est à sa huitième génération. Plus de 37 millions de véhicules ont été vendus dans le monde depuis son lancement. Plus de la moitié d'entre elles - plus de 20 millions - sont sorties de l'usine mère, où la Golf est encore fabriquée aujourd'hui. VW a célébré cet anniversaire directement à la fin de la chaîne de montage, là où la voiture finie sort de la chaîne après le contrôle qualité sur le banc d'essai.

"Il y a 50 ans, la Golf était synonyme de renouveau et de nouveau départ après l'ère de la Coccinelle, aujourd'hui elle est le symbole de la continuité, de la fiabilité et de l'innovation", a déclaré Daniela Cavallo, présidente du comité d'entreprise. "La Golf est au cœur de la marque VW", a expliqué le président de la marque Thomas Schäfer. "C'est la voiture préférée des Allemands, elle a marqué toute une génération".

Schäfer veut poursuivre sur cette lancée à l'ère de l'électrique. À l'occasion de son anniversaire, l'actuelle Golf 8 à moteur thermique a subi un lifting important, et la prochaine génération devrait être entièrement électrique. "En termes de design, d'innovation, d'utilité et de qualité, elle restera à 100 % une vraie Golf", a déclaré Schäfer. Mais il faudra encore attendre la fin de la décennie pour en arriver là, a-t-il ajouté.

En Allemagne, la Golf est la voiture la plus vendue depuis des années et a conservé sa première place en 2023. En Europe, elle a dû céder sa place au Model Y de Tesla. Au sein du groupe, la Golf n'est plus numéro un non plus : en termes de ventes annuelles mondiales, elle a été dépassée depuis longtemps par le SUV compact Tiguan, lancé en 2007 et également construit à Wolfsburg. Contrairement à la Golf, très populaire en Europe, le Tiguan trouve également des acheteurs en Asie et en Amérique du Nord /fjo/DP/men