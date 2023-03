VW : la décision sur une autre usine de cellules de batteries en Europe prend du temps

Le groupe VW a décidé de prendre son temps avant de choisir le site de sa prochaine usine européenne de cellules de batteries, après le nord de la Suède, Salzgitter et Valence en Espagne. En revanche, la décision concernant un site en Amérique du Nord devrait être prise prochainement.

"Nos trois usines en Europe sont désormais fixées jusqu'en 2028", a déclaré lundi Thomas Schmall, le président du directoire de la division technique Powerco. L'entreprise a donné un aperçu de l'état d'avancement de la planification de sa propre production de cellules de batteries à l'usine de moteurs actuelle de Salzgitter, où une usine de cellules devrait démarrer sa production en 2025. La préparation de nouveaux sites prend des années, a expliqué le responsable. De plus, certaines conditions économiques sont incertaines. "Pourquoi devrions-nous nous dépêcher de décider de la prochaine (usine) dans le contexte que nous connaissons actuellement ? Cela n'a pas de sens d'arriver à une décision rapide".

Selon lui, il ne faut pas s'attendre à des détails sur le quatrième site avant 2025 au plus tôt. Les pays d'Europe de l'Est, entre autres, mais aussi d'autres candidats potentiels en Allemagne, comme en Frise orientale ou en Saxe, ont bon espoir d'obtenir le contrat pour une usine de cellules de batteries. Au total, VW veut construire six usines de ce type dans toute l'Europe. Quelques-unes devraient également voir le jour sur d'autres continents. L'une d'entre elles est en discussion pour l'Amérique du Nord. Là-bas, "nos projets avec la marque Scout suggèrent probablement une usine de cellules locale", a déclaré Schmall.

Lors d'une visite du chancelier allemand Olaf Scholz l'année dernière, le Canada a été évoqué car VW souhaite également y participer à des projets miniers pour les matières premières des batteries. En ce qui concerne la préparation d'une usine de cellules nord-américaine, nous en sommes maintenant "à la finalisation de la décision d'implantation", a déclaré M. Schmall. D'ici 2030, la demande en énergie électrique pour les cellules de batterie des voitures électriques en Amérique du Nord est estimée entre 60 et 100 gigawattheures.