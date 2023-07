FLENSBURG (dpa-AFX) - Dans la lutte pour la première place sur le marché allemand des voitures électriques, Tesla a certes de nouveau pris l'avantage au cours du premier semestre, mais son avance sur le leader VW diminue. Selon les chiffres de l'Office fédéral allemand des véhicules à moteur, 36 400 Tesla et 34 400 véhicules purement électriques de la marque VW ont été immatriculés de janvier à juin. Au cours du deuxième semestre, la lutte pour les ventes a pu s'intensifier et les véhicules électriques sont devenus nettement moins chers, comme le dit Ferdinand Dudenhoffer, expert du secteur.

Au deuxième semestre 2022, Tesla avait ravi à VW la couronne allemande des voitures électriques. L'entreprise d'Elon Musk a maintenant défendu sa place de leader. L'avance s'est toutefois réduite de 7400 à 2000 voitures. Les parts de marché des marques se situaient respectivement à 16,5 et 15,6 pour cent des 220 200 nouvelles voitures électriques immatriculées en Allemagne. Derrière les deux leaders, il y a un écart considérable. Suivent Mercedes avec 16 900 voitures, Audi avec 14 400 et BMW avec 12 800 voitures électriques au premier semestre et des parts de marché comprises entre 7,7 et 5,8 pour cent.

Le marché allemand de la voiture électrique est plus faible qu'il n'y paraît, souligne Dudenhoffer. "Les chiffres d'immatriculation que nous voyons en ce moment montrent la réalité d'hier". Selon lui, les livraisons actuelles proviennent surtout du carnet de commandes. "En revanche, les entrées de commandes sont nettement inférieures à celles de 2022". La raison centrale serait la baisse de la demande de l'État.

Le nombre d'immatriculations de voitures électriques a néanmoins augmenté chez les cinq marques leaders par rapport au premier semestre 2022. Par rapport au deuxième semestre 2022, elles sont toutes en baisse, sauf Mercedes qui profite de la Classe E électrique. Les effets d'anticipation dus à la baisse de la prime en fin d'année, qui avait provoqué un sprint final extrême en décembre et une chute en janvier, jouent également un rôle.

Et bien d'autres marques sont encore plus mal loties : "Les ventes des marques possédant beaucoup de petites voitures et de voitures de classe moyenne inférieure ont parfois fortement baissé, car la baisse de la prime s'y fait particulièrement sentir", explique Dudenhoffer. Cela se reflète également dans les chiffres de la KBA : Renault, Opel, Fiat et un peu Hyundai, qui affichaient encore de bons chiffres il y a un an, ont perdu des plumes.

Selon Dudenhoffer, le fait que VW ait échappé à l'effondrement s'explique aussi par le fait que la firme de Wolfsburg a récemment accordé davantage de rabais. Et ce n'était peut-être qu'un début : "Je m'attends à une guerre des prix féroce pour les voitures électriques en Europe", a déclaré l'expert du secteur à l'agence de presse allemande. "Au cours des 15 derniers mois, Tesla a produit nettement plus de véhicules qu'il n'en a vendus, et en Chine, le constructeur ne peut plus lancer ses voitures sur le marché avec des rabais. De ce fait, la guerre des prix se déplace vers l'Europe".

Cet effet se heurte ici à un marché déjà affaibli. "Chez Tesla, les prix ont ainsi pu baisser de 5 à 10 pour cent supplémentaires", prévoit Dudenhoffer. Mais il reste à voir dans quelle mesure les autres marques suivront le mouvement. "C'est peut-être une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais pour les constructeurs, cela va provoquer quelques nuits blanches".

Le fait que l'on ait appris fin juin que VW réduisait temporairement la production de voitures électriques dans son usine d'Emden, notamment en prolongeant les vacances de l'usine et en supprimant une équipe de fin de journée, va dans le même sens.

Mais au moins au niveau du groupe, VW n'a pas à s'inquiéter de sa position de leader sur le marché allemand des voitures électriques. Si l'on compte les nouvelles immatriculations des autres marques du groupe - 14 400 chez Audi, 7800 chez Skoda, 5900 chez Seat et 2700 chez Porsche -, Wolfsburg a enregistré au premier semestre presque deux fois plus de véhicules purement électriques que Tesla et une part de marché de près de 30 pour cent. Mais cela peut aussi être source d'inquiétude : en effet, par rapport à la part de marché atteinte par VW tous modes de propulsion confondus, il y a un écart de près de 10 points de pourcentage./ruc/DP/nas