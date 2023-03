VW vise une augmentation des ventes en 2023 - légère hausse des bénéfices en 2022

(version actualisée)

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen veut résorber son retard de production et honorer ses commandes cette année, ce qui devrait permettre de relancer les ventes si l'approvisionnement en puces électroniques et en matières premières s'améliore. Après avoir vu les livraisons du premier groupe automobile européen chuter de 7% en 2022, à près de 8,3 millions de véhicules, notamment en raison des problèmes de sous-traitance, le groupe de Wolfsburg vise désormais 9,5 millions d'unités pour 2023. Parallèlement, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 10 à 15%. L'entreprise a présenté ses nouvelles perspectives vendredi à l'issue d'une réunion du conseil de surveillance.

"Pour l'année en cours, nous nous attendons à ce que les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement s'atténuent progressivement et que nous puissions honorer notre important carnet de commandes", a déclaré Arno Antlitz, directeur financier de VW. Il est actuellement de 1,8 million de voitures. Il s'était accumulé en raison d'une pénurie d'électronique et de certaines matières premières, comme chez d'autres constructeurs. Cela a entraîné de longs délais d'attente pour de nombreux clients et une pénurie générale de voitures.

Associée à l'inflation générale, cette situation a récemment fait grimper les prix des voitures, à l'exception du marché tendu des voitures d'occasion. La forte demande, qui, selon VW, a également joué un rôle dans l'augmentation des équipements, a permis au groupe d'augmenter à nouveau ses bénéfices l'année dernière, malgré la guerre en Ukraine, l'énergie chère et le lockdown Covid, ainsi que les difficultés commerciales en Chine.

Le résultat après impôts s'est légèrement amélioré de près de 3 % par rapport à 2021, pour atteindre 15,84 milliards d'euros. Si l'on tient compte d'effets exceptionnels tels que l'abandon de la start-up de voitures robotisées Argo AI ou l'évolution des taux d'intérêt, le bénéfice d'exploitation est passé à 22,12 milliards d'euros, soit une hausse de plus de 15%. Avant de tels effets, il est passé d'un peu plus de 20 milliards à 22,5 milliards d'euros. Volkswagen avait déjà présenté les premiers chiffres clés début février.

Le réseau d'entreprises avec des marques telles que VW-Pkw, Audi, Porsche, Skoda et Seat a également réussi à augmenter ses revenus au cours de l'année précédente, qui a été marquée par la crise financière. Cependant, les problèmes d'approvisionnement ont entraîné une baisse des ventes du deuxième groupe automobile après Toyota, même si les ventes de voitures électriques ont augmenté de 26%. Le chiffre d'affaires de VW est passé de 250,2 à 279,2 milliards d'euros, notamment en raison de l'augmentation des prix.

L'année en cours ne sera pas facile, malgré les attentes relativement confiantes, a averti M. Antlitz. Le directeur financier a évoqué un "environnement mondial toujours difficile" et "des défis considérables dans la chaîne d'approvisionnement". L'économie automobile s'affaiblit dans plusieurs pays, les marchés des matières premières et de l'énergie fluctuent.

Le dirigeant a également évoqué la question des règles plus strictes en matière d'émissions. La question de savoir dans quelle mesure les émissions d'oxydes d'azote des véhicules à combustion doivent être limitées par la nouvelle norme Euro 7 prévue fait l'objet de vives discussions. Les Etats membres de l'UE ont en outre reporté un vote initialement prévu mardi prochain sur la question de savoir si les nouvelles voitures à moteur à combustion ne pourront plus être immatriculées à partir de 2035.

Jusqu'à nouvel ordre, VW s'apprête à proposer encore un certain temps des véhicules diesel et essence modernes, parallèlement à l'extension de sa flotte de véhicules électriques. Les modèles à motorisation fossile supportent la majeure partie des revenus qui sont consacrés aux investissements. En 2023, les derniers objectifs prévoient un rendement opérationnel de 7,5 à 8,5 %, soit 7,50 à 8,50 euros pour 100 euros de chiffre d'affaires.