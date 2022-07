Volkswagen : 3 nouveaux marchés pour les boîtiers de recharge

Volkswagen fait savoir qu'après l'Allemagne, les trois modèles de boîtiers muraux de sa filiale Elli, sont désormais aussi disponibles en Italie, en Suède et en Espagne.



Pour rappel, Elli est la filiale responsable à l'échelle du Groupe de toutes les activités liées au thème de la recharge et de l'énergie.



Disponibles en versions Standard, Connect ou Pro, ces boîtiers permettent de recharger son véhicule à domicile avec une capacité de charge maximale de 11 kW - soit jusqu'à huit fois plus rapidement qu'une prise domestique - à l'aide d'un câble de charge intégré de 4,5 ou 7,5 mètres de long.



Le constructeur précise que ses boîtiers sont compatibles avec les véhicules électriques (actuels et futurs) des marques du groupe Volkswagen ainsi qu'avec toutes les voitures d'autres constructeurs disposant d'un connecteur Type-2.



