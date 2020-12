Volkswagen : La valeur du jour en Europe Herbert Diess confirmé à la tête de VOLKSWAGEN

La crise de gouvernance redoutée n’aura pas eu lieu. Le conseil de surveillance de Volkswagen a apporté son soutien à l’unanimité à Herbert Diess, le patron du groupe, et à la stratégie menée dans la transition vers la mobilité électrique et la voiture connectée. Toutefois, Herbert Diess n’a pas obtenu le renouvellement anticipé de son mandat, qui s’achève en 2023, comme il le souhaitait. En Bourse, les investisseurs ne boudent pas leur plaisir : le titre du constructeur automobile allemand bondit de 5,11 % à 162,40 euros.



Le plan baptisé " Together 2025 " sera mis en place avec une équipe dirigeante renouvelée. Parmi les hommes clefs qui assisteront Herbet Diess figure Arno Antlitz, qui deviendra le directeur financier du groupe à la place de Frank Witter à la mi-2021.



En parallèle, le conseil de surveillance a également fait part de sa volonté que Lamborghini et Ducati demeurent au sein du groupe Volkswagen, alors que des opérations de cession ou d'introduction en Bourse sont régulièrement évoquées dans la presse.



Enfin, le conseil de surveillance a annoncé que le constructeur automobile allemand allait réduire ses frais généraux de 5% et ses coûts d'approvisionnement de 7% au cours des deux prochaines années.



" Dans l'ensemble, cela nous semble être un résultat positif pour Herbert Diess (et pour l'action Volkswagen) qui a obtenu un soutien total du conseil de surveillance pour poursuivre et même accélérer la stratégie qu'il a initiée ", a commenté Oddo BHF, qui ajoute que " le dirigeant a obtenu un accord pour la plupart de ses propositions, y compris le rôle clé de directeur financier pour Arno Antlitz ".



" Comme nous l'avions écrit précédemment, nous ne nous attendions pas à ce que la prolongation du mandat soit décidée cette semaine, la décision étant reportée au mieux à la deuxième partie de l'année prochaine ", a ajouté Oddo BHF, qui était en outre sceptique quant à la cession/spin-off potentielle de Lamborghini et Ducati.



Au final, le broker affiche une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 175 euros sur le titre Volkswagen.