Volkswagen : accord dans l'autopartage avec MILES Mobility

Le groupe Volkswagen annonce avoir conclu un partenariat avec la société d'autopartage MILES Mobility.



À cet égard, MILES Mobility a acquis UMI Urban Mobility International GmbH de Volkswagen Passenger Cars ainsi que l'activité d'autopartage WeShare.



Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat.



Dans le cadre de cette opération, MILES Mobility a commandé plus de 10 000 véhicules 100 % électriques des marques Audi, Seat/Cupra et Volkswagen Passenger Cars, dont la livraison est prévue à partir de 2023.



'Avec un partenaire solide pour exploiter la flotte et des véhicules de différentes marques du groupe Volkswagen, elle deviendra disponible pour un éventail encore plus large de clients. Nous sommes ravis d'avoir trouvé le partenaire idéal en MILES, dont le portefeuille pourra être réservé via la plateforme de mobilité Volkswagen. Les clients de WeShare bénéficieront alors de services d'autopartage dans huit villes allemandes ', explique le Dr. Christian Dahlheim, président du conseil d'administration de Volkswagen Financial Services AG.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.