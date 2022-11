Volkswagen : accord salarial conclu avec IG Metall

Le syndicat IG Metall a annoncé mercredi que Volkswagen avait accepté d'augmenter les salaires de quelque 125.000 employés allemands, auxquels le groupe automobile versera également une prime exceptionnelle lié au contexte inflationniste.



Le constructeur a prévu d'augmenter les salaires en deux temps, d'abord de 5,2% à compter du mois de juin prochain, puis de 3,3% supplémentaires en mai 2024.



De plus, les employés de VW recevront une prime de compensation liée à l'inflation de 3000 euros, qui sera là aussi payée en deux étapes, en février 2023 (2000 euros) puis en janvier 2024 (1000 euros).



IG Metall souligne que ces montants sont exonérés de taxes et de droits, c'est-à-dire qu'ils s'entendent en termes nets.



L'accord a été conclu au bout de 12 heures de négociations entre IG Metall et Volkswagen dans le cadre du troisième cycle de négociations.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.