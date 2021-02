Volkswagen : bénéfice meilleur que prévu en 2020

Volkswagen a dévoilé vendredi un bénéfice annuel supérieur aux attentes du marché, une performance qui démontre la capacité de résistance du premier constructeur automobile face à la crise du Covid.



Le groupe allemand a fait état d'un bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels en baisse de 45% à 10,6 milliards d'euros pour 2020.



Si son chiffre d'affaires annuel s'est replié de 11,8%, à 222,9 milliards de dollars, sous l'effet de ventes en volumes en baisse de 16,4%, VW dit avoir bien su contrôler ses coûts et avoir ainsi pu protéger ses marges.



De manière générale, les groupes automobiles ont moins dépensé en campagnes marketing l'an dernier du fait de la crise sanitaire, expliquent les analystes.



Concernant le nouvel exercice, Volkswagen a indiqué vendredi viser une croissance 'marquée' de ses livraisons de véhicules cette année, ainsi qu'une hausse 'significative' de son chiffre d'affaires par rapport à 2019.



Suite à la parution de ces chiffres, l'action VW s'inscrivait en hausse de 1,1% vendredi après-midi à la Bourse de Francfort, ce qui la plaçait parmi les plus fortes hausses de l'indice DAX.



