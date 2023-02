Volkswagen: bénéfice opérationnel et revenus en hausse en 2022

Berlin (awp/afp) - Le géant allemand de l'automobile Volkswagen a engrangé en 2022 un bénéfice opérationnel et un chiffre d'affaires en hausse, conformes à ses prévisions, mais a manqué son objectif de flux de trésorerie en raison de problèmes d'approvisionnement, selon des chiffres préliminaires publiés mardi.

Le bénéfice opérationnel avant éléments exceptionnels a progressé de 12,5%, à environ 22,5 milliards d'euros, et les revenus sont en hausse de 11,5%, à 279 milliards d'euros, indique le groupe dans un communiqué.

Volkswagen visait pour ces deux indicateurs une hausse comprise entre 8 et 13%.

Le chiffre d'affaires a progressé en dépit d'un recul des ventes puisque Volkswagen avait annoncé en début d'année une baisse de 7% du nombre véhicules écoulés en 2022.

Le numéro deux mondial de l'automobile publiera ses résultats annuels complets et objectifs pour 2023 le 14 mars.

Le flux de trésorerie à 5 milliards d'euros a été largement en dessous de l'objectif de 8,6 milliards d'euros, son niveau de 2021.

"Cet écart est principalement dû à l'instabilité de l'approvisionnement tout au long de 2022 et aux perturbations des chaînes logistiques, notamment en fin d'année", observe Volkswagen.

Par conséquent, "le fonds de roulement et en particulier les stocks de produits finis, de matières premières et de fournitures à la fin de l'année ont été nettement plus élevés que prévu", poursuit le constructeur qui table sur une amélioration de la situation en 2023.

afp/rp