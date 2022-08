Volkswagen : développer la mobilité électrique au Canada

Volkswagen a signé hier un accord avec le gouvernement canadien autour du développement de la mobilité électrique dans le pays, avec notamment le projet de mise en place d'une chaine d'approvisionnement en batteries durables en Amérique du Nord.



Dans ce cadre, les deux parties étudieront les possibilités pour le Canada de contribuer aux chaînes d'approvisionnement mondiales et régionales de batteries de Volkswagen.



' L'entente conclue aujourd'hui nous permettra de travailler en étroite collaboration avec des fournisseurs locaux et d'étendre nos capacités ', assure Pablo Di Si, directeur général de Volkswagen Group of America.



Le constructeur allemand fait par ailleurs savoir que les marques du groupe Volkswagen prévoient de disposer d'un portefeuille de véhicules électriques des plus complets en Amérique du Nord, avec plus de 25 modèles électriques à batterie d'ici la fin de la décennie.



De plus, il est prévu d'établir une gigafactory dédiée en Amérique du Nord. Des sites de production possibles sont actuellement à l'étude, fait savoir Volkswagen.



