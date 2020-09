Volkswagen : en passe de se séparer de Bugatti

22/09/2020 | 10:20

Selon Car Magazine, le groupe Volkswagen serait en train de négocier la vente de Bugatti au groupe Rimac, un constructeur croate spécialiste de l'électro-mobilité, du développement de batteries et de l'électronique de performance.



Des sources ont déclaré au magazine que l'accord avait été approuvé par les dirigeants de VW mais pas encore avalisé par le conseil de surveillance. Pour VW il s'agirait surtout de ne plus dépenser d'argent pour une marque de loisirs - aussi prestigieuse soit-elle - et de se consacrer au futur de la marque via un programme d'investissements massifs en faveur de l'électrification, de la numérisation et de la conduite autonome.



Si la valeur de Rimac n'a pas encore été déterminée par une introduction en bourse, celle de Bugatti est estimée à près de 500 millions d'euros.



