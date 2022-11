Volkswagen estime que les ventes en Chine sont équivalentes à celles de 2021 alors que l'impact du verrouillage persiste - Handelsblatt

Le constructeur automobile avait précédemment prévu des ventes de 3,85 millions de véhicules cette année, à égalité avec 2020, mais a ajusté ses prévisions en milieu d'année, a déclaré Ralf Brandstaetter au quotidien allemand.

Volkswagen a déclaré en juillet que les volumes de production mensuels dans l'ensemble du groupe s'étaient nettement améliorés vers la fin du deuxième trimestre - mais un programme mis en œuvre pour rattraper le retard du premier semestre n'a pas suffi à compenser les pertes, a déclaré M. Brandstaetter mardi.

VW prévoit toujours de doubler ses ventes de véhicules électriques ID dans le pays par rapport au niveau de l'année dernière, comme prévu, a-t-il ajouté.

Les nouvelles restrictions liées au coronavirus au cours des dernières semaines n'ont pas eu d'impact sur les propres usines de Volkswagen, bien que certains concessionnaires aient dû fermer, a déclaré le responsable de la Chine.

Interrogé sur l'usine de Volkswagen au Xinjiang, qui a suscité la controverse en raison des nombreux rapports sur les violations des droits de l'homme dans la région, M. Brandstaetter a déclaré qu'il prévoyait de visiter l'usine dès que possible.

"J'aimerais me rendre sur place le plus rapidement possible. Cela n'était pas possible jusqu'à présent en raison des restrictions liées au coronavirus", a-t-il déclaré.