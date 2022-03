Volkswagen et Mercedes-Benz arrêtent leur production en Russie

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Les constructeurs automobiles allemands Volkswagen et Mercedes-Benz Group ont annoncé l'arrêt de leurs exportations de véhicules en Russie et de leur production dans le pays jusqu'à nouvel ordre, comme le font de plus en plus d'entreprises depuis que l'armée russe a envahi l'Ukraine.

Volkswagen, propriétaire de marques comme Audi et Skoda, a fait savoir qu'il avait décidé d'arrêter la production dans ses usines de Kaluga et de Nijni Novgorod.

"Tous les employés concernés en Russie recevront des indemnités de chômage partiel, payées par Volkswagen", a indiqué jeudi le constructeur automobile sur Twitter.

Il a déjà averti qu'il pourrait fermer son usine phare en Allemagne courant mars en raison de son incapacité à s'approvisionner en pièces automobiles en Ukraine.

Parallèlement, Mercedes-Benz a annoncé mercredi soir la suspension de ses exportations de voitures de tourisme et de fourgonnettes vers la Russie et l'arrêt de sa production locale. Le groupe a précisé qu'il travaillait toujours avec ses fournisseurs en Ukraine et qu'il suivait de près la situation.

Le constructeur allemand de voitures de luxe BMW a également indiqué avoir cessé d'exporter des véhicules en Russie et qu'il arrêterait l'assemblage de véhicules à Kaliningrad. Outre les constructeurs automobiles allemands, Renault a annoncé qu'il fermait temporairement une usine près de Moscou, invoquant des problèmes logistiques.

-Kim Richters et Joshua Kirby, Dow Jones Newswires

(Version française Aurélie Henri) ed: LBO

