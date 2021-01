Volkswagen : fait le point sur son 'offensive électrique'

Après la mise en place de sa stratégie 'offensive électrique', le groupe Volkswagen annonce que ses livraisons de modèles électriques au sein de l'UE ont 'plus que quadruplé au cours de l'année qui s'est achevée pour atteindre un total de 315 400 véhicules électriques', contre 72 600 en 2019.



La part des véhicules électriques à batterie (BEV) et des hybrides rechargeables (PHEV) dans les livraisons totales est passée à 9,7% (2019: 1,7%) et le groupe reste 'le leader incontesté du marché du tout électrique en Europe occidentale, avec une part d'environ 25% (2019: 14%)', assure-t-il.



Le groupe Volkswagen a par ailleurs réduit les émissions moyennes de CO2 de sa flotte de voitures particulières neuves dans l'UE d'environ 20% par rapport à 2019 à 99,8 g/km en 2020.



Le groupe a toutefois 'raté de peu' les objectifs d'émission de sa flotte en 2020 en raison de la pandémie, explique le directeur général Herbert Diess. Cependant, les sorties à venir 'de nouveaux modèles électriques attrayants' chez Volkswagen, Audi, Cupra et Skoda, en 2021 devraient permettre de remplir l'objectif en 2021, assure-t-il.



