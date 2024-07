WOLFSBURG (dpa-AFX) - VW fait venir la traditionnelle rencontre GTI du lac de Worthersee à Wolfsburg. Après l'annulation de la manifestation en Autriche, les fans de la sportive VW Golf devraient se retrouver fin juillet directement sur le site de production. "Non seulement la GTI est une icône, mais le rassemblement GTI est également devenu culte au fil des décennies", explique le directeur de la marque Thomas Schäfer. "Il est important pour nous d'offrir un nouveau foyer à la communauté GTI à Wolfsburg, le cœur de notre marque". Selon des informations antérieures, jusqu'à 35 000 visiteurs sont attendus du 26 au 28 juillet, juste à côté de la Volkswagen Arena.

La commune autrichienne de Worth am See avait annoncé en 2023 la fin de la rencontre après plus de 40 ans. L'événement, qui a attiré plus de 100.000 visiteurs, a poussé le site à la limite de ses capacités et a suscité "des critiques croissantes et une acceptation décroissante", avait expliqué la municipalité. Elle a en outre évoqué "les effets du changement climatique, la responsabilité des décideurs politiques dans la préservation des écosystèmes et la nécessité d'orienter les actions à tous les niveaux selon les principes de la durabilité".

La rencontre GTI se transforme en fête des fans

VW a alors annoncé qu'à partir de 2024, la rencontre se tiendrait chaque année à Wolfsburg, sous un nouveau nom et avec un concept différent : "Ce n'est pas la rencontre GTI du Worthersee, mais une fête des fans", explique Sander Tjeerdsma, chef de projet. Et c'est pour cela qu'elle s'appelle désormais la fête des fans de GTI. "Il ne s'agit pas de copier le Worthersee. Ce n'est pas ce que nous voulons et ce n'est pas ce que nous pouvons faire".

Outre les passionnés de GTI avec des voitures tunées, nous voulons également nous adresser à d'autres fans de voitures et aux familles avec enfants. Pour eux, il y aura un vaste programme pour enfants, nettement plus important qu'auparavant en Autriche. En outre, plusieurs véhicules de démonstration, que VW avait autrefois conçus spécialement pour le Worthersee, seront à nouveau présentés. Pour clôturer les trois jours de rencontre, un cortège de 300 véhicules est prévu à travers le site de l'usine VW.

La VW Golf est construite à Wolfsburg depuis 1974, suivie deux ans plus tard par la version sportive GTI. "Je suis particulièrement heureux que nous ayons pu faire venir la légendaire rencontre GTI à Wolfsburg précisément l'année du 50e anniversaire de la Golf", déclare le chef de la marque en pensant à l'anniversaire de la production fin mars. "Cela va parfaitement ensemble".

Les fans sont venus en Autriche malgré l'annulation de la Corona

Les fans de GTI s'étaient réunis pour la première fois au Worthersee en 1982. En 2006, VW était devenu le sponsor principal officiel. Le groupe a ensuite régulièrement profité de ce rendez-vous annuel pour présenter des premières de véhicules et dévoiler des nouveautés particulièrement sportives. Jusqu'à 200.000 visiteurs ont parfois assisté à l'événement pour admirer des VW Golf, Polo ou Scirocco tunées - la dernière fois en 2019. L'événement a ensuite été annulé les trois années suivantes en raison de la pandémie de Corona, avant que la municipalité n'annonce sa fermeture définitive en 2023.

Contrairement à la commune de Worth am See, Wolfsburg se montre aujourd'hui ravie d'être le nouveau lieu de l'événement. "Cela va attirer une fois de plus de nombreux fans de la marque à Wolfsburg", déclare le maire Dennis Weilmann. "C'est une énorme opportunité pour la ville". La municipalité veut soutenir cela de la meilleure façon possible, selon le politicien CDU. "Pour que ce soit un succès total et, espérons-le, une institution durable à Wolfsburg."/fjo/DP/he