Volkswagen flambe en Bourse grâce à ses résultats 2022

Plus forte hausse du Dax40, Volkswagen progresse de 8% à 138,75 euros après l'annonce de « solides » résultats annuels. Le chiffre d'affaires du constructeur automobile est en hausse de 11,6 % sur un an à 279,2 milliards d'euros. Le résultat opérationnel avant éléments spéciaux a augmenté de 12,5 % pour atteindre 22,5 milliards d'euros, tandis que la marge opérationnelle atteint 8,1 % contre 8,0% en 2021. La direction propose un dividende de 8,70 euros par action ordinaire et de 8,76 euros par action privilégiée, le taux de distribution passe à 29,4 %.



En 2023, la rentabilité opérationnelle devrait se situer entre 7,5 et 8,5 %.



Volkswagen précise que la baisse du nombre de véhicules livrés en 2022 a été compensée par les effets positifs du mix produit et du positionnement des prix, tandis que le carnet de commandes reste au niveau élevé de 1,8 million de véhicules.



Les liquidités nettes du secteur automobile se sont améliorées pour atteindre 43 milliards d'euros, incluant le produit de l'introduction en bourse de Porsche, qui s'élève à 16,1 milliards d'euros ; le flux de trésorerie net a contribué pour 4,8 milliards d'euros à la forte position de liquidités nettes.



Le constructeur souligne que les livraisons de véhicules électriques à batterie (BEV) ont augmenté de 26 % pour atteindre 572 100 unités en 2022. Ils ont représenté 6,9% des livraisons totales contre 5,1% en 2021. Volkswagen se dit en bonne voie pour atteindre une part de 20 % de BEV dans les livraisons totales en 2025 et 50 % en 2030.