Volkswagen : l'IPO de Porsche de plus en plus probable

Stifel a renouvelé jeudi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 308 euros sur Volkswagen, évoquant la perspective d'une introduction en Bourse de Porsche, que la banque d'investissement juge de plus en plus probable.



Dans sa note de recherche, l'établissement américain rappelle que VW n'affiche pas un bilan irréprochable en termes de rachats, ses acquisitions s'étant souvent avérées coûteuses (Scania, Navistar, Europcar).



D'après Stifel, le constructeur automobile allemand n'est pas vraiment mieux loti au niveau de ses mises en Bourse, comme l'illustrent la récente introduction ratée de Traton ou le net repli de l'action Aston Martin depuis l'IPO de 2018.



A en croire les analystes, une éventuelle entrée en Bourse de Porsche pourrait, de son côté, créer davantage de valeur.



La banque de St. Louis souligne en effet que le constructeur de voitures de luxe se trouve dans une 'très bonne phase' à l'heure actuelle, comme en témoigne le succès de la version électrique du Taycan.



Pour Stifel, Porsche pourrait ainsi être valorisé autour de 173 milliards d'euros en se basant sur le PER actuel de son concurrent Ferrari.



'Certains pourraient être tentés de faire valoir que Porsche est le plus bel actif du portefeuille de VW et que s'ils s'en séparent, le reste du groupe s'en trouvera mécaniquement dévalorisé', souligne l'intermédiaire.



Stifel estime néanmoins que même sans Porsche, le flux de trésorerie disponible (FCF) de Volkswagen dépasserait encore les 10 milliards d'euros, un niveau qui limite selon lui le potentiel baissier compte tenu du PER actuel du titre (5,1x).



