Volkswagen : l'intérêt du constructeur pour la F1 se précise

Selon le quotidien allemand FAZ, le groupe Volkswagen envisagerait sérieusement de s'engager en Formule 1 via ses filiales Audi et Porsche à la faveur du changement de réglementation technique prévu en 2026.



Le règlement devrait en effet imposer des monoplaces semi-électriques et neutres en C02 à partir de 2026. De quoi pousser Audi et Porsche à franchir le pas et faire leur entrée (Audi) ou leur retour (Porsche) dans la catégorie reine du sport auto.



Selon le quotidien, les deux marques ne se contenteraient d'ailleurs pas d'être de simples motoristes mais s'inscriraient en tant qu'équipes à part entière.



Audi serait ainsi entré en négociation avec McLaren pour un éventuel rachat de l'équipe (on évoque la somme d'un milliard de livres sterling), tandis que Porsche se serait rapproché de Red Bull.



Chez Stifel, les analystes craignent que ces projets ne s'accordent mal avec la stratégie BEV de Volkswagen, consistant à ne plus développer de nouveaux moteurs thermiques à compter de 2026. ' La direction devrait se concentrer sur la transition vers l'électrique plutôt que sur le développement de moteurs de course ', plaide le bureau d'analyses.



Pour le broker, les investisseurs préfèreraient d'ailleurs voir le groupe céder certains actifs (comme Lamborghini, Ducati, Porsche...) , plutôt que d'investir dans une marque comme McLaren, déficitaire entre 2018 et 2020.



Par ailleurs, avec possiblement deux équipes distinctes, le groupe Volkswagen serait assuré qu'au moins l'une des deux écuries ne remporte pas le titre. Le conseil de surveillance du constructeur pourrait prendre une décision dès le mois prochain.





