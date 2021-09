Volkswagen : la Golf R Estate ouverte à la commande en Europe

Volkswagen annonce que sa nouvelle Golf R Estate est désormais disponible à la commande partout en Europe, avec un nouveau look et des performances améliorées.



Dotée d'une transmission intégrale 4MOTION, la Golf R Estate de 235 kW (320 ch) est présentée comme 'la combinaison parfaite de la Golf R compacte et d'un break spacieux', c'est-à-dire alliant sportivité et praticité du quotidien.



Le constructeur précise que la nouvelle R Estate est proposée avec R Performance, un dispositif optionnel qui permet de distribuer la puissance entre l'essieu avant et l'essieu arrière selon les besoins, mais aussi entre chaque roue arrière, via un nouveau différentiel.





