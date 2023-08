EMDEN (dpa-AFX) - En lançant la production en série de la nouvelle berline électrique ID.7, le plus grand groupe automobile d'Europe , Volkswagen, veut faire face à la récente baisse de la demande de voitures électriques. "Le lancement de la production de l'ID.7 aujourd'hui est une étape importante pour notre transformation", a déclaré le chef de la marque principale VW, Thomas Schäfer, lors du lancement officiel de la production dans l'usine d'Emden, en Frise orientale, lundi. "Avec l'ID.7, nous passons au niveau supérieur en matière d'électromobilité. Dès 2026, nous aurons le portefeuille le plus large de l'industrie", a déclaré le manager de VW. Des dizaines d'invités du monde économique et politique, dont le ministre-président de Basse-Saxe et membre du conseil de surveillance de VW, Stephan Weil, ont été conviés au lancement officiel.

Avec la berline de voyage présentée en avril et offrant jusqu'à 700 kilomètres d'autonomie, VW veut développer sa gamme ID électrique. La voiture électrique au format Passat devrait être lancée sur le marché à l'automne. Elle couvre la classe moyenne supérieure, après que le constructeur de Wolfsburg a lancé sa série de véhicules purement électriques avec des modèles comme la voiture compacte ID.3 et le petit SUV ID.4, qui est déjà construit depuis l'année dernière à Emden. Pour la nouvelle ID.7, Emden sera désormais l'usine principale. De plus, la voiture sera également construite en Chine.

"C'est un bon jour pour VW à Emden, mais aussi pour la Frise orientale dans son ensemble", a déclaré le ministre-président Weil à l'occasion du lancement de la production. Il a rappelé que le constructeur automobile est de loin le plus gros employeur industriel de la région. Le démarrage de l'ID.7 est la prochaine étape de la transformation de l'usine d'Emden en un site de production de voitures électriques. Maîtriser cela en cours d'exploitation est une grande performance des quelque 8000 employés d'Emden et mérite une grande reconnaissance, a déclaré Weil. Selon ses propres dires, VW investit plus d'un milliard d'euros dans la transformation en cours depuis 2020 à Emden.

Selon Weil, l'électromobilité garantit des emplois à Emden. De plus, des "opportunités d'implantation" se présentent, par exemple pour la production de cellules de batteries. "Emden offre en fait les meilleures conditions d'implantation pour ce type d'industrie, et devrait donc naturellement être un site pour cette industrie", a déclaré Weil.

Mais comme les ventes de véhicules électriques ont récemment faibli, Volkswagen a récemment réduit la production de voitures électriques à Emden. Une des deux équipes a été supprimée - à l'origine, une troisième équipe de production était prévue pour les modèles électriques à partir de l'automne. De plus, environ 300 des 1500 travailleurs intérimaires n'ont pas été réembauchés.

Les raisons invoquées pour expliquer la réticence à l'achat sont notamment les coûts d'acquisition relativement élevés, la baisse des exigences et les prix élevés de l'électricité. Selon le groupe, la tendance des entrées de commandes s'est toutefois déjà améliorée entre-temps.

Selon les informations du comité d'entreprise, seule une bonne douzaine d'ID.7 par jour sortent des chaînes de production d'Emden au début. Cela devrait changer dans les semaines à venir et la production devrait monter en puissance. D'ici le début de l'année 2024, le nombre de véhicules devrait se situer entre 200 et 300. Au total, Volkswagen produit actuellement à Emden environ 800 voitures par jour, dont 300 électriques. En ce qui concerne les voitures à combustion, la Passat et l'Arteon sont encore construites en parallèle en Frise orientale.

"Nous savons que nous sommes actuellement dans une phase difficile, dans l'électromobilité en général", a déclaré le chef du comité d'entreprise d'Emden, Manfred Wulff. Pour contrer l'affaiblissement de la demande, Volkswagen et le comité d'entreprise souhaitent des conditions cadres adaptées et le soutien de la politique. "L'infrastructure de recharge en fait partie, mais aussi un prix de l'électricité pour la société qui incite à acheter une voiture électrique", a déclaré la présidente du comité d'entreprise Daniela Cavallo.

Le chef de la marque principale VW, Thomas Schäfer, a également mis en garde : "Le principe d'espoir seul ne permettra certainement pas de réussir la transformation". Selon lui, la politique doit réfléchir à des prix de l'électricité compétitifs et à des incitations concrètes à l'achat pour les particuliers et les entreprises. "Pour cela, nous avons besoin de décisions - et ce dès maintenant", a déclaré Schäfer. Le ministre-président Weil a déjà plaidé pour de nouvelles incitations publiques à l'achat de véhicules électriques et pour la poursuite du privilège dit des voitures de fonction.