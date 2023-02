Volkswagen : les résultats préliminaires pour 2022 déçoivent

Volkswagen a annoncé hier soir que son flux de trésorerie net pour l'exercice 2022 n'atteindrait pas l'objectif qu'il s'était fixé en raison d'une accentuation des difficultés d'approvisionnement en fin d'année.



Sur la base de chiffres préliminaires, le groupe automobile dit s'attendre à un cash-flow net de l'ordre de cinq milliards d'euros l'an dernier, alors qu'il visait initialement un chiffre de 8,6 milliards, c'est-à-dire du même ordre qu'en 2021.



L'annonce, inattendue, faisait reculer l'action du constructeur allemand de 1% mercredi matin, de loin la plus mauvaise performance de l'indice DAX Francfort et la deuxième plus forte baisse de l'Euro STOXX 50 derrière TotalEnergies.



'Il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle, mais la réaction du marché n'est pas trop sévère car bon nombre de constructeurs sont aujourd'hui confrontés aux mêmes problèmes', réagit un analyste basé à Londres.



Dans un avis financier, VW explique son avertissement par l'instabilité de la chaîne logistique, qui a eu pour résultat une envolée du coût des matières premières et des prix des composants.



Son chiffre d'affaires annuel, tout comme son bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels, devraient quant à eux eux se situer en ligne avec les objectifs pour 2022, précise le constructeur.



Parallèlement, le groupe estime sa marge opérationnelle autour de 8,1%, conformément à son objectif compris entre 7% et 8,5% pour l'année écoulée.



'Les difficultés d'approvisionnement rencontrées par le groupe devraient s'apaiser en 2023, ce qui signifie que la situation est appelée à s'améliorer cette année', prédit l'analyste londonien.



Les résultats financiers définitifs de l'exercice seront publiés le 14 mars.



