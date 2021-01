Volkswagen : les ventes du groupe ont chuté de 15,2% en 2020

Le groupe Volkswagen annonce avoir livré 9 305 400 véhicules à ses clients dans le monde entier en 2020, soit une baisse de 15,2% d'une année sur l'autre en raison de Covid-19.



Le groupe précise que 'l'e-offensive' conduite en 2020 a rencontré un 'vif intérêt de la part des clients', avec la vente de 231 600 véhicules tout-électriques, soit plus de trois fois les volumes de 2019.



Les hybrides rechargeables sont aussi 'très populaires auprès des clients': les ventes ont progressé de 175%, à 190 500 unités.



En Europe occidentale, la part des véhicules électriques a ainsi grimpé à 10,5% du total des livraisons (2019: 1,9%).



D'un point de vue géographique, 3 616 900 véhicules ont été livrés en Europe (-20,5%) tandis que les livraisons en Europe centrale et orientale ont diminué de 15,6% à 677 000 unités.



En Amérique du Nord, 785 800 clients ont pris livraison d'un nouveau véhicule de marque du Groupe, soit 17,4% de moins que l'année précédente.

Les livraisons aux États-Unis ont enregistré une baisse légèrement plus douce de 12,1% à 574 800 unités.



En Amérique du Sud, le Groupe a réussi à accroître significativement sa part de marché. Au total, 489 700 véhicules ont été remis aux clients, soit une baisse de 19,5% par rapport à 2019.

Au Brésil, le plus grand marché de la région, les livraisons ont chuté à une échelle similaire de 19,7% à 377 600 unités.



Enfin, la région Asie-Pacifique a été la plus rapide à se remettre de l'impact de la pandémie. Ici, le groupe Volkswagen a vu ses livraisons chuter de 9,1% à 4 122 200 unités.

En Chine, premier marché unique du Groupe, les livraisons ont baissé de 9,1%, avec 3 849 000 véhicules vendus.



