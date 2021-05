A l’image de son concurrent Daimler, Volkswagen a réalisé un solide début d’année, ce qui lui a permis de relever son objectif de marge pour 2021. Le deuxième constructeur automobile mondial table désormais sur une marge opérationnelle comprise entre 5,5% et 7%, contre une fourchette précédente comprise entre 5% et 6,5%. En parallèle, le groupe de Wolfsbourg vise une progression « significative » de ses livraisons de véhicules et de son chiffre d’affaires par rapport à 2020. Après avoir ouvert en nette hausse, Volkswagen cède désormais 0,38% à 263 euros sur une place de Francfort maussade.



Concernant la pénurie de semi-conducteurs, Volkswagen s'attend à un impact négatif plus important au deuxième trimestre que lors du premier trimestre. Cet impact n'a pas été chiffré en termes de production " perdue ".



Le relèvement de perspectives du jour a été réalisé à l'occasion de la publication des résultats du premier trimestre. Sur les trois premiers mois de l'année, Volkswagen a publié un bénéfice après impôts de 3,4 milliards d'euros (contre 0,5 milliard un an plus tôt), un bénéfice opérationnel de 4,8 milliards d'euros (contre 0,9 milliard), une marge opérationnelle de 7,7% (contre 1,6%) et un chiffre d'affaires de 62,4 milliards d'euros (+13,3%).



De leur côté, les livraisons de véhicules ont progressé de 21,2% à 2,4 millions d'unités, avec des véhicules électrifiés qui ont plus que doublé à 133 300 unités.



" Nous avons commencé l'année avec une bonne dynamique et une solide trajectoire opérationnelle ", s'est réjoui Herbert Diess, le président du directoire. " Notre offensive électrique continue à prendre de l'ampleur et nous progressons bien dans notre transformation. Nous pouvons faire encore beaucoup plus durant le reste de l'année ", a ajouté le dirigeant.



En première approche, UBS a réitéré sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 300 euros sur le titre Volkswagen. Le broker constate que le constructeur a réussi à légèrement dépasser des attentes déjà élevées lors du premier trimestre.