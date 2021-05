Volkswagen : Tiguan Allspace disponible en prévente

Données financières EUR USD CA 2021 250 Mrd 305 Mrd - Résultat net 2021 13 351 M 16 272 M - Tréso. nette 2021 30 755 M 37 485 M - PER 2021 8,20x Rendement 2021 3,16% Capitalisation 128 Mrd 157 Mrd - VE / CA 2021 0,39x VE / CA 2022 0,35x Nbr Employés 662 653 Flottant 56,8% Graphique VOLKSWAGEN AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VOLKSWAGEN AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 275,36 € Dernier Cours de Cloture 221,00 € Ecart / Objectif Haut 40,3% Ecart / Objectif Moyen 24,6% Ecart / Objectif Bas -16,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Herbert Diess Chairman-Management Board Arno Antlitz Chief Financial Officer Hans Dieter Pötsch Chairman-Supervisory Board Frank Witter Head-Finance & Information Technology Kurt Michels Chief Compliance Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) VOLKSWAGEN AG 44.99% 156 711 TOYOTA MOTOR CORPORATION 11.93% 228 330 DAIMLER AG 34.18% 101 313 GENERAL MOTORS COMPANY 39.48% 84 255 BMW AG 19.51% 68 593 FORD MOTOR COMPANY 58.13% 55 484