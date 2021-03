Volkswagen a présenté sa stratégie ACCELERATE. Le groupe se prépare aux profonds changements dans l'industrie automobile dans le cadre de cette stratégie.



Ralf Brandstätter, PDG de Volkswagen a déclaré ' dans les années à venir, nous allons changer Volkswagen comme jamais auparavant. '



Avec ACCELERATE Volkswagen vise maintenant à se transformer en ' la marque la plus attrayante pour la mobilité durable '. L'intégration des logiciels dans le véhicule et l'expérience client numérique deviendront ainsi les compétences de base de Volkswagen. Le groupe a mis en place l'unité de projet ID. Digital qui fournira des mises à jour ' en direct ' toutes les 12 semaines à partir de l'été 2021.



Volkswagen a affecté environ 16 milliards d'euros à des investissements dans les tendances futures de l'e-mobilité, de l'hybridation et de la numérisation jusqu'en 2025.



Volkswagen cherche à réduire ses coûts fixes de 5 pour cent avant 2023, augmenter la productivité des usines de 5 pour cent par an, optimiser les coûts des matériaux de 7 pour cent.



La marque va augmenter la part de ses livraisons de véhicule entièrement électriques en Europe à plus de 70 pour cent.



