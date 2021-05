Volkswagen : la nouvelle Polo disponible en prévente

Volkswagen annonce aujourd'hui l'ouverture des préventes sur sa nouvelle Polo.



Présenté comme une voiture 'compacte intelligente', la nouvelle Polo a été partiellement redessinée et sera proposée avec trois différentes motorisations de 70 et 81 kW ou de 66kW avec un moteur turbo au gaz naturel.



Le constructeur évoque un 'design élégant mis à jour' ainsi qu'une 'spécification standard beaucoup plus élevée' avec un volant multifonction ou encore un 'Digital Cockpit'.



Outre la version de base, trois spécifications, 'Life', 'Style' et 'R-Line' sont proposées, avec différentes fonctionnalités. Un modèle 'Fresh', plus abordable, est aussi disponible, précise Volkswagen.





