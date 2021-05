Volkswagen : le site de Zwickau, pionnier du 'Way to Zero'

Volkswagen annonce avoir inauguré l'agrandissement de son atelier de presse, au sein de l'usine de Zwickau (Allemagne). Le constructeur affirme qu'il pourra désormais presser sur place les carrosseries des six modèles de véhicules électriques produits sur site.



Fruit d'un investissement de 74 ME, cette nouvelle organisation permettra de réaliser des gains supplémentaires dans la réduction de l'empreinte carbone des ID.3 et ID.4, avec l'économie de plus de 9 000 trajets annuels de camions, évitant ainsi le rejet de quelque 5 800 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, souligne le constructeur.



Le site de Zwickau fait ainsi figure de pionnier et de modèle, souligne le constructeur dont la stratégie 'Way to Zero' vise a réduire l'impact environnemental de la production de 45% par véhicule d'ici 2025, par rapport à 2010.







