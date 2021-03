Volkswagen : le titre s'envole, un analyste confirme son avis

Le titre s'envole de près de 15% à la Bourse de Francfort. Volkswagen organisait, hier après-midi, son premier ' Power Day ', pour détailler sa stratégie d'électrification. Suite à cette journée, Oddo confirme son conseil à Surperformance et son objectif de cours de 200 E.



' Il s'agit, sans doute, du constructeur ayant la stratégie d'électrification la plus mature (rappelons que le budget Capex reste inchangé à ~6% du CA) et la plus complète ' indique Oddo.



' Les gains obtenus sur les matières, le design des packs ou encore le process de production devraient lui permettre de réduire ses coûts batteries de 30% à 50% suivant les segments à l'horizon 2030, ce qui pourrait représenter une économie par véhicule de plusieurs milliers d'euros '.



' Le groupe a également mis à jour ses ambitions en termes de capacités de batteries en Europe. Il vise désormais un dispositif de six usines de batteries en Europe d'ici 2030 pour une capacité annuelle de 240 GWh afin de couvrir ses besoins (70% des ventes en BEV en Europe en 2030) ' explique Oddo.



Le groupe a également annoncé qu'il investirait 400 ME dans les infrastructures de recharge afin de densifier ses réseaux.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.