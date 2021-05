Volkswagen : sélectionne son usine avec QuantumScape

QuantumScape a annoncé avoir conclu un accord avec Volkswagen America pour sélectionner le site de l'usine pilote de leur coentreprise.



Les entreprises envisagent comme emplacement la ville de Salzgitter, en Allemagne. L'installation pilote sera initialement une usine de production de cellules de batterie pour les véhicules électriques.



'Notre objectif a été de mettre sur le marché nos batteries lithium-métal le plus rapidement possible', a déclaré Jagdeep Singh, DG et cofondateur de QuantumScape.



'Cette coentreprise réunit la technologie de batterie de base de QuantumScape et la compréhension approfondie de Volkswagen en matière de production de haute qualité en grand volume, et maximise notre capacité à faire passer cette technologie en production industrielle.'



