Volkswagen : six nouveaux modèles présentés à Shanghai

Volkswagen dévoilera six nouvelles voitures à l'occasion de Auto Shanghai, du 21 au 28 avril, dont trois premières mondiales: l'ID.6 X et l'ID.6 CROZZ (deux SUV entièrement électriques) et le Talagon, SUV polyvalent de grande taille.



Par ailleurs, la marque continue de mettre à jour et d'élargir sa gamme de voitures ICE avec les tout nouveaux modèles Teramont et Teramont X ainsi que la toute nouvelle Golf GTI.



Ralf Brandstätter, directeur général de Volkswagen rappelle d'ailleurs l'objectif de la marque: qu'au moins 70% des voitures vendues en Europe d'ici 2030 soient des véhicules électriques, et au moins 50% en Amérique du Nord et en Chine.



Volkswagen précise d'ailleurs que ces objectifs s'inscrivent parfaitement dans la nouvelle stratégie du groupe, baptisée Accelerate.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.