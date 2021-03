Volkswagen : vers un co-entreprise avec The Brose Group

Volkswagen AG annonce avoir signé un accord afin de créer une co-entreprise à 50/50 avec The Brose Group dans le but de développer et fabriquer des solutions pour l'intérieur du véhicule, des sièges complets, et des structures de siège et autres composants.



Dans ce cadre, The Brose Group acquerra la moitié de la filiale Volkswagen Sitech. Les parties ont convenu que The Brose Group reprendra la direction industrielle et consolidera la coentreprise à des fins comptables. Volkswagen AG nommera le directeur financier et sera également responsable de la production.



La future structure vise à occuper une position de leader sur le marché très disputé des sièges de véhicules.



Sitech prévoit des ventes d'environ 1,4 milliard d'euros au cours de l'exercice en cours, générés par un effectif de plus de 5 200 personnes. La joint-venture vise à doubler son volume d'activité à 2,8 milliards d'euros d'ici 2030, avec 7000 employés.





