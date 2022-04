Volkswagen : nette hausse des ventes de véhicules électriques

Le groupe Volkswagen annonce que ses ventes de véhicules tout électriques (BEV) ont augmenté de 65% en glissement annuel au premier trimestre. Ainsi, 99 100 BEV ont été livrés aux clients fin mars contre 60 000 à l'issue du premier trimestre un an plus tôt.



La plus forte hausse des ventes de BEV a été enregistrée en Chine où 28 800 véhicules ont été livrés à leur propriétaire au cours du 1er trimestre, soit une augmentation de plus de quatre fois par rapport à même période de l'année précédente.



L'Europe reste toujours la première destination avec 58 400 véhicules livrés (soit 59 % des livraisons mondiales) au cours des trois premiers mois de l'année, devant la Chine (28 800 BEV, soit 29% des livraisons) et les Etats-Unis (7900 BEV, soit 8% des livraisons mondiales).



Parmi les ventes de BEV, la marque la plus sollicitée reste Volkswagen avec 53 400 BEV livrés (soit 54 % des livraisons), devant Audi (24 200 véhicules, soit 24 % des livraisons), Porsche (9 500 véhicules, soit 10%), ŠKODA (8 800 véhicules, soit 9 %) et SEAT/CUPRA (2 200 véhicules, soit 2 %).





