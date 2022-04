Volkswagen : nomme un nouveau responsable de l'exploitation

Volkswagen annonce que Thomas Schäfer a été nommé COO - Chief Operating Officer (responsable de l'exploitation) de la marque à compter du 1er avril 2022. A compter du 1er juillet, Thomas Schäfer prendra aussi la présidence de la marque Volkswagen et rejoindra le Group Board of Management.



Thomas Schäfer continuera dans un premier temps à occuper le poste de président de la marque ŠKODA Auto en plus de sa fonction de COO. Son successeur en tant que président du directoire de ŠKODA AUTO à compter du 1er juillet 2022 est Klaus Zellmer, actuellement membre du Directoire de Volkswagen Passenger Cars.



De son côté, Ralf Brandstätter continuera d'occuper le poste de directeur général de Volkswagen jusqu'au 30 juin 2022, prenant ensuite la responsabilité de la division Chine du Conseil de direction du groupe à compter du 1er août 2022.





