Volkswagen : partenaire d'EDF pour la mobilité électrique

Volkswagen Group France et EDF ont signé un partenariat afin d'accompagner leurs clients qui font le choix de la motorisation électrique, annonce aujourd'hui EDF.



L'objectif du partenariat est de pouvoir proposer une offre globale de services au client qui acquiert un véhicule électrique, allant jusqu'à la fourniture d'électricité verte à son domicile.



Dans ce cadre, EDF va sensibiliser les forces commerciales de Volkswagen Group France à son offre 'Vert Électrique Régional' afin de proposer cette solution à chaque client intéressé 'qui alliera ainsi l'usage d'un moyen de locomotion décarboné à une électricité verte et locale'.



Dans le cadre de sa stratégie 'Together 2025', le Groupe Volkswagen prévoit d'investir 33milliards d'euros dans l'électromobilité d'ici à 2024 et de lancer une gamme allant jusqu'à 75 nouveaux véhicules 100% électriques d'ici à 2029.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.